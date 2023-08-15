"ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" يحصد خمس جوائز في المهرجان القومي للمسرح

حصد العرض المسرحي "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" إنتاج كلية الإعلام جامعة القاهرة، تأليف وإخراج مايكل مجدي، خمس جوائز في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة دورة الفنان عادل إمام.

وجاءت الجوائز كالتالى: جائزة أفضل استعراضات ودراما حركية للفنانة الشابة رحيل عماد، جائزة أفضل ممثلة صاعدة وفاز بها كُلٌ من الفنانات الشابات ياسمين أشرف وسلمى نصر وإسراء سامح، أما جائزة أفضل مؤلف صاعد ففاز بها المخرج والمؤلف مايكل مجدي، والذي ترشح أيضًا لجائزة أفضل مخرج صاعد من نفس المهرجان.

العرض مستوحى من حكايات حقيقية، ويدور حول ثلاث حالات انتحار حقيقية، حدثت بالفعل في مصر، وصمم له الإضاءة أبو بكر الشريف، ومكياج ماري روماني، وتأليف موسيقي رفيق جمال، استعراضات رحيل عماد، تصميم ملابس مارينا ميشيل، ومدرب التمثيل والمخرج المنفذ باخوم عماد.

الجدير بالذكر أن فريق مسرح كلية الإعلام بجامعة القاهرة حصل عن نفس العرض المسرحي «ثلاثة مقاعد في القطار الأخير» على جائزة أفضل عرض مسرحي مركز أول من مهرجان جامعة القاهرة المسرحي للعروض الطويلة.

كما حصد العرض 8 جوائز أخرى وهى جائزة أفضل مخرج للمخرج مايكل مجدي، كما حصل أيضًا على جائزة أفضل مؤلف، جائزة أفضل تصميم إضاءة «مركز ثاني» لمصمم الإضاءة أبوبكر الشريف، جائزة أفضل تصميم استعراضات «مركز ثالث» رحيل عماد، جائزة أفضل تصميم ملابس «مركز ثالث» مارينا ميشيل، جائزة أفضل ممثلة دور أول سلمى نصر، جائزة أفضل ممثلة دور أول «مركز ثاني» ياسمين أشرف، وجائزة التميز في التمثيل حصلت عليها إسراء سامح.

تعد التجربة هي الثانية للمخرج مايكل مجدي مع فريق مسرح كلية الإعلام جامعة القاهرة، حيث أخرج لهم من قبل عرض «الدخان» عام 2019، وترشح العرض لجائزة أفضل ممثلة صاعدة في المهرجان القومي للمسرح المصري، كما حصل مخرج العرض مايكل مجدي على جائزة أفضل إخراج من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وحصل العرض أيضًا على العديد من الجوائز من مهرجان الساقية المسرحي، وهي أفضل عرض ومخرج وممثل وديكور واستعراضات.

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