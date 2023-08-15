ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بممارسة أعمال الدجل والنصب على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحتين على مواقع التواصل الإجتماعى يُبدى من خلالهما المُعلنان قدرتهما على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

بالفحص أمكن تحديد القائمين على إدارة الصفحتين وتبين أنهما (لهما معلومات جنائية ، مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، وعُثر بحوزتهما على (7 كارنيهات يشتبه فى كونهم مزورين – الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة) وبمواجهتهما أقر بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.