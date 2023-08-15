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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"مشروعك": تمويل 36 مشروعًا بتكلفة 4.7 مليون جنيه بالوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد
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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أن  إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية و المجتمعية المحلية "مشروعك" خلال شهر يوليو 2023 بلغ 36 مشروعًا مختلف النشاط، بتكلفة 4.7 مليون جنيه، وفرت 74 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ، دعم كافة الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

ويُذكر أن إجمالي عدد المشروعات التي جرى تمويلها من بداية مبادرة مشروعك حتى الآن بلغ 6947 مشروع، بقيمة 592 مليون جنيه بإجمالي 14 ألف 177 فرصة عمل.

المشروع الوادي الجديد شهر فرص عمل