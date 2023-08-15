المتغير الجديد لـ كورونا “ EG5 “.. بروفيسور علم المناعة الأمريكي: ضعف مناعة السكان أحد أسباب انتشار الحالات.. ولقاح جديد في الخريف المقبل

ظهر متغير جديد يدعى EG5 أو ايريس، بداية في فبراير 2023، وهي سلالة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ويعتبر السلالة المهيمنة في الانتشار في كلا من كندا وأمريكا، والصين وكوريا الجنوبية واليابان، ودول أخرى، وهو متغير سريع الانتشار حيث انتشر الفيروس في أكثر من 50 دولة إلا أنه حتى الآن لا يعتبر حالة صحية عامة حسب منظمة الصحة العالمية.

في السطور القادمة يوضح بروفيسور مختص في علم المناعة والأحياء الدقيقة كل مايجب تعرفه عن المتغير الجديد وكيف تتعامل معه.

أوضح البروفيسور "أندرو بيكوز" أستاذ علم الأحياء الدقيقة الجزيئي وعلم المناعة في جامعة جونز هوبكنز، أن متغير "إيريس EG.5" متغير حديث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمتغيرات فيروس كوفيد 19، لكنه يحتوي على طفرة معينة معروفة بتجنب بعض المناعة التي تحصل عليها بعد الإصابة أو التطعيم.

الأعراض المرتبطة بـ EG.5

أشار "بيكوز" إلى أن المتغير الجديد يتميز بزيادة سريعة في إنتشار عدد الحالات، ولكن حتى الآن يعتبر عدد الحالات منخفضًا جدًا ومعقولًا جدًا مقارنةً بالظهور الأول لفيروس أوميكرون، فعلى الرغم من ذلك هو يستدعي الانتباه والمراقبة، كما تتماثل أعراض المتغير إيريس Eg5 مع أعراض الفيروسات الأخرى.

أسباب ارتفاع عدد الحالات

ويشير أستاذ المناعة، إلى أن تزايد عدد الحالات المرتبطة ب Eg5 يرتبط أيضًا بأسباب أخرى مثل ضعف مناعة السكان، نتيجة الإصابات السابقة للفيروسات وغيرها.

وأضاف أن الإصابة بالفيروس الجديد لا تعتبر مصدر قلق كبير لجميع الأفراد، إلا في الحالات نفسها المعرضة للإصابة بفيروس كوفيد 19 مثل كبار السن، والمرضى.

الوقاية واللقاحات

وذكر "بيكوز" أن أحد الأشياء المحظوظة في EG.5 أنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمتغيرات XBB، وهي الأساس للقاح فيروس كوفيد 19 الجديد الذي سيتم طرحه في الخريف القادم، بالإضافة إلى متغيرات XBB الأخرى التي يتم تداولها الآن.

وأكد أستاذ المناعة أنه يمكن الحرص على عدم الإصابة والوقاية من خلال ارتداء "الماسك "، والتزام التباعد الاجتماعي، مثل إجراءات الوقاية في فيروس كورونا.

وعلى الرغم أن عدد الحالات ليس مرتفعًا كما كان عليه عندما اضطررنا إلى تنفيذ بعض تدخلات الصحة العامة، إلا أن المتغير الجديد بمثابة تذكير بأن COVID موجود - ولا يزال COVID خطيرًا.

وضع كوفيد 19 الحالي

في سياق آخر قالت منظمة الصحة العالمية أنه اعتبارًا من 22 يوليو الماضي، بلغ معدل الإصابة التراكمي العالمي لفيروس كوفيد 19، مايبلغ 768310421 حالة تم الإبلاغ عنها و6968518 حالة وفاة مرتبطة بمعدل وفيات الحالات (CFR) بنسبة 0.91٪.

وفي الوقت نفسه، أبلغ إقليم شرق المتوسط ( الذي يتضمن 22 دولة من ضمنهم مصر) عن ما مجموعه 23385.225 حالة تمثل 3.05٪ من العدد العالمي، مع 351361 حالة وفاة مرتبطة (CFR 1.5٪).

حالة كوفيد 19 حول العالم

وأكد إقليم شرق المتوسط، أن معظم بلدان الإقليم في مرحلة الانتقال المجتمعي، ولكن لا يمثل هذا التقرير حالة COVID-19 دقيقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نظرًا لعدم تلقي التحديثات من جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 22 دولة بانتظام.



