بحضور قيادات "التعليم".. "مستقبل وطن" يكرم أوائل الثانوية العامة وأسرهم بدمياط

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن مركز الزرقا برئاسة المهندس وليد صلاح التمامي عضومجلس الشيوخ حفل تكريم أوائل الثانوية العامة لإدارتي التعليم بمركز الزرقا والسرو بحضور أمين عام الحزب المحاسب علي كيوان وعضو مجلس النواب محمد الحصي والنائب محمد أبو حجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.

وتم تكريم الطلبة والطالبات وأسرهم لما بذلوة مع أبنائم من مجهود علي مدار العام وأيضا الإدارة التعليمية والمدرسين ردا للجميل لاجتهادهم وإخلاصهم من أجل هذه اللحظة العظيمة لتحقيق النجاح والتفوق للطلبة والطالبات على مستوى الجمهورية.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم أعقبها كلمات القيادات التعليمية والحزبية.

ووجه المحاسب ”علي كيوان” أمين المحافظة، خلال كلمته الشكر وتقدير الي الأبناء المتفوقين والي الأسرة التي تعبت من أجل تفوق أبنائها وجني ثمار تعبهم اليوم وإلى المعلمين والمعلمات وقيادات التربية والتعليم.

كما أشاد بجهود أمين مركز الزرقا المهندس وليد التمامي، موجهًا له الشكر والتقدير وللنائب محمد علي أبو حجازي على مبادرتهم التعليمية رد الجميل التي نفذت من خلال الحزب واليوم نجني ثمار مثل هذه المبادرات التي تخدم المجتمع.

فيما وجه النائب وليد التمامي خلال كلمتة كافة الشكر لأعضاء وأمناء الحزب على هذا المجهود المبذول من تنظيم واستقبال حافل لأبنائنا وأسرهم من الكلبة المتفوقين وأن هذا التكريم شرف عظيم لأبناء دمياط وللحزب أن نرد الجميل لكل طالب متفوق يرفع اسم دمياط عاليا على مستوى الجمهورية، وعبر خلال كلمته عن اعتزازه وتقديرة للأسرة المصرية والمرأة المصرية الأم التي أخرجت هؤلاء الفائقين والمتميزين كما شكر الأب الذي بذل قصاري جهده من أجل أن يتفوق أبنائنا الطلبة.

وأكد الدعم الكامل دائما من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالطلاب المتفوقين، معتبرهم قدوة لجميع أبناء مصر باعتبارهم جزءًا أصيلًا من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، مؤكدًا دور الحزب في دعم العملية التعليمية بإطلاق “أوائل الطلبة “، في موسمها الثاني، على مستوى مدارس الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى الشهادات “الابتدائية – الإعدادية – الثانوية العامة”، وذلك للارتقاء بالمستوى الدراسى للطلاب ورفع التوعية بالمشروعات القومية.

واختتم التمامي كلمته بتوجيه الشكر لقيادات مديرية التربية والتعليم بدمياط والإدارة التعليمية بالزرقا وكافة الأطقم من المدرسين على ما بذلوه من عطاء من أجل تفوق أولادنا وبناتنا لكي نضع بهم دمياط على طريق الريادة التعليمية ويحققوا مستقبل أفضل في كافة تخصصاتهم الدراسية المستقبلية لرفع شان وطننا الغالي مصر ونمضي سويا نحو بناء وترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة.

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