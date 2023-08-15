كينيا والصومال يوقعان اتفاقية ثنائية لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي

أبرمت كل من كينيا والصومال، اتفاقية ثنائية في مجال الخدمات الجوية تمهد الطريق لشركات الطيران من كل جانب، لتشغيل 7 رحلات أسبوعية للركاب عبر وجهات محددة بين البلدين، فيما ستقوم طائرات الشحن برحلات غير محدودة.

وقال وزير النقل الكيني كيبشومبا موركومين، إن الاتفاقية لن تفيد فقط الخطوط الجوية الكينية ولكن أيضا شركات الطيران الأخرى، موضحًا أن الاتفاقية تعني تخصيص شركات الطيران للقيام برحلات إلى مقديشو ونيروبي بعد التنسيق بين الوزارات المعنية من كلا الجانبين.

وأضاف أن الاتفاق يستهدف تحسين الشراكات المتبادلة في مجال الطيران المدني، وزيادة القدرات وتدريب القوى العاملة وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن الاتفاق بين كينيا والصومال يرتقي إلى ما جاء في اتفاقية شيكاغو للطيران المدني.

يأتي هذا الاتفاق بعد عامين من تعليق الخطوط الجوية الكينية رحلاتها إلى الصومال بسبب ما وصفته بعدم وجود "التصاريح والموافقات'' المطلوبة، واحتجاج الصومال على قواعد الطيران الصارمة في نيروبي والتي تتطلب التوقف في واجير (شمال شرقي كينيا)، لإجراء فحوصات أمنية.