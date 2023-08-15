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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"بالدجل و الشعوذة".. ضبط شخصين لقيامهما بالنصب على المواطنين في العجوزة

أحد المتهمين
أحد المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحتين على مواقع التواصل الإجتماعى يُبدى من خلالهما المُعلنان قدرتهما على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

 بالفحص أمكن تحديد القائمين على إدارة الصفحتين وتبين أنهما "لهما معلومات جنائية" مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، وعُثر بحوزتهما على "7 كارنيهات يشتبه فى كونهم مزورين، الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة" وبمواجهتهما أقر بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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