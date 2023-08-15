الرئيس الصومالي: الجيش في طريقه لتحرير المنطقتين المتبقيتين بولاية غلمدغ

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أن جيش بلاده في طريقه لتحرير المنطقتين المتبقيتين في ولاية غلمدغ من فلول الميليشيات الإرهابية واستعادة السيطرة عليها قريبا.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الـ17 لتأسيس ولاية غلمدغ.

وأوضح محمود أنه في المرحلة الأولى من العمليات العسكرية تم تحرير العديد من المناطق في ولايتي هيرشبيلى وغلمدغ، مشيرا إلى أن أهالي ولاية غلمدغ لعبوا دورا كبيرا في عمليات تحرير البلاد من الإرهابيين.

وأشاد بدور الجيش الصومالي والمقاومة الشعبية في تحرير العديد من المناطق من الميليشيات الإرهابية، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية الرامية للقضاء على الميليشيات الإرهابية ستنطلق قريبا في ولايتي جوبالاند وجنوب الغرب حتى يتسنى لإدارة الولايتين الانتقال للعمل في المقرات الرئيسية بدلا من المؤقتة.