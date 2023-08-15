الزمالك يضع شرطا لمناقشة عروض رحيل لاعبيه في الميركاتو الصيفي

أغلق مجلس إدارة نادي الزمالك، باب الرحيل أمام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، إلى حين حل أزمة إيقاف القيد، الذي يعاني منها النادي في الوقت الحالي.

ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات المهاجم بينجامين أتشيمبونج البالغة ٢٧٠ ألف دولار للاعب، ومليون و٤٠٠ ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ودخلت إدارة الأبيض في مفاوضات مع النادي البرتغالي لدفع جزء من المبلغ وجدولة الجزء الآخر.

وشهدت الفترة الماضية، تلقى أكثر من لاعب من لاعبي الزمالك، عروضًا للخروج على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، ورهن مجلس الأبيض الموافقة على العروض بإنهاء أزمة القيد، واستقر مسؤولو الأبيض على تسويق اللاعبين الذين لا يحتاجهم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، خلال الفترة القادمة، ويأتي على رأسهم المهاجم البنيني سامسون أكييولا.

وتلقى سيد عبدالله «نيمار»، عرضا من أحد الأندية السعودية، التي تنشط في دوري الدرجة الثانية، لاستعارة اللاعب لمدة موسم، بعد الظهور بشكل جيد مع الأبيض في البطولة العربية، وتسجيل أمام الاتحاد المنستيري.

ولفت حسام عبدالمجيد، مدافع الزمالك، الأنظار، خلال مشاركته مع الفريق في البطولة العربية، وقيادة المنتخب الأولمبي لنهائي كأس أمم أفريقيا تخت 23 عامًا والتأهل إلى أوليمبياد باريس 2024، ليتلقى المدافع الدولي أكثر من عرض للاحتراف الخارجي، وأبدى المدب الكولمبي تمسكه باستمر نيمار وعبدالمجيد، مشيرًا إلى أنهما من العناصر الأساسية في الفريق.

وأبدى نادي البنك الأهلي اهتمامه بالتعاقد مع ظهير الزمالك الأيسر عبدالله جمعة، وناصر منسي، مهاجم الفريق، بعد خروج الثنائي من حسابات المدرب الكولمبي، وتبحث إدارة الزمالك عن تسويق اللاعبين الذين خرجوا من حسابات أسوريو لتحقيق الاستفادة المادية، أو الدخول في صفقات تبادلبة بعد حل أزمة إيقاف القيد.

ويعمل مجلس الزمالك على إنهاء أزمة القيد للإعلان عن الصفقات الجديدة، ومن المتوقع أن يقوم المجلس بحل الأزمة بنهاية شهر أغسطس الجاري قبل غلق باب القيد الصيفي منتصف سبتمبر المقبل.