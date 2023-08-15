ترامب يندد بالاتهامات ضده بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية بجورجيا

ندد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بالاتهامات الموجهة إليه في ولاية جورجيا الأمريكية بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية واصفا الاتهامات بـ"زائفة،" بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وكتب الرئيس الأمريكي السابق، المرشح لنيل تمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" معلقا على لائحة الاتهام الصادرة ضده، قائلا: تبدو لي زائفة. لماذا لم يوجهوا التهمة لي قبل سنتين ونصف؟ أنهم يريدون القيام بذلك وسط حملتي السياسية."

وكان القضاء في الولاية وجه أمس الإثنين إلى ترامب و18 شخصا آخر تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم سعيا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية.

وأمهلت فاني ويليس المدعية العامة الأمريكية المكلفة بالقضية، الرئيس الأمريكي السابق حتى تاريخ الـ25 من الشهر الحالي للمثول أمام القضاء في الولاية، مما يعني أن أمامه 10 أيام فقط حتى يسلم نفسه "طواعية".

وأوضحت ويليس التي تحقق في القضية منذ عام 2021، إنّها تريد أن تتمّ المحاكمة في هذه القضية "في غضون 6 أشهر".

وهذه رابع لائحة اتهام توجه إلى ترامب.