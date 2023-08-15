بوتين: نولي أهمية كبيرة للشراكة الاستراتيجية مع الهند

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تولي أهمية كبيرة "للشراكة الاستراتيجية المميزة بشكل خاص" مع الهند، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

جاء هذا في برقية تهنئة أرسلها الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، لرئيسة الهند دروبادي مورمو ورئيس الوزراء ناريندرا مودي في العيد الوطني للهند "عيد الاستقلال".

ولفت بوتين في تهنئته إلى النجاحات التي حققتها نيودلهي في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية وغيرها، متابعا أن الهند "تتمتع بمكانة مرموقة عالميا وتلعب دورا بناء هاما في الشؤون الدولية".

وأضاف: "إنني على ثقة من أننا سنستمر من خلال الجهود المشتركة في بناء تعاون ثنائي مثمر في كافة المجالات، فضلا عن الشراكة البناءة في معالجة القضايا الملحة على جدول الأعمال الإقليمي والعالمي"، بما يصب في مصلحة شعبي الدولتين ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

يشار إلى أن الهند التي تجمعها مع روسيا العضوية في مجموعة "بريكس"، لم تتخذ موقفا عدائيا من موسكو ورفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضدها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، داعية إلى إيجاد حل تفاوضي للأزمة.