الفهرسة الإلكترونية في ثقافة القليوبية

شهدت المواقع الثقافية بفرع ثقافة القليوبية، مجموعة متنوعة من الفعاليات ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حيث عقدت بقصر ثقافة بنها محاضرة بعنوان "الفهرسة الإلكترونية" ضمن فعاليات التدريب الميدانى لطلبة قسم المعلومات وتقنيات المعرفة والذى ينظمه القصر، شرحت خلالها سارة محمد كمال مسئول تكنولوجيا المعلومات، تعريف الفهرسة الإلكترونية واهميتها في تخزين البيانات الوصفية والموضوعية عن مصادر المعلومات الموجودة في المكتبة، وأهميتها في استرجاع البيانات عن طريق عدة مداخل مثل المؤلف، والعنوان، والكلمات المفتاحية، موضحة أنها أحد الأشكال الحديثة للفهارس وظهرت بعد استخدام الحاسب الآلي في أعمال المكتبات ومراكز المعلومات.

وتحدثت مسئول الحاسب الآلي عن دور الفهرسة الإلكترونية في وتوفير وقت الباحث وجهده في الوصول إلى مصادر المعلومات تلاها شرح إحدى برامج الفهرسة الإلكترونية، ثم التطبيق العملي للطلبة على التسجيلات الإلكترونية بالحاسب الآلي.

إلى جانب مواصلة ذلك استمر نادي المرأة في الورشة المجانية لتعليم تفصيل الملابس تدريب إيمان نور الدين، فيما قدمت فرقة الموسيقى العربية بالقصر بقيادة المايسترو أحمد يسري، عرضا فنيا جديدا تضمن باقة متنوعة من الأغاني.

وضمن المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" التي تقدم بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، أعد قصر ثقافة الطفل ببنها ورشة رسم للأطفال تدريب الفنانة رنا محسن، إضافة لورشة رسم لشعار محافظة القليوبية، بمناسبة قرب حلول العيد القومي للمحافظة، كما نظم بيت ثقافة الخانكة ورشة رسم حر للأطفال.

وتضمنت أنشطة فرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، ورشة ببيت ثقافة طوخ، ورشة رسم "أبوزيد الهلالي" للأطفال ومسابقة ثقافية إشراف جيهان مبروك من إدارة المواهب، وسمير عبد العزيز حيث تم تعليم الأطفال قواعد الرسم وكيفية استخدام الأدوات بجانب عمل مسابقة ثقافية للأطفال وتوزيع الجوائز عليهم، كما أعدت مكتبة البقاشين مسابقة في المعلومات العامة للأطفال بهدف فتح أفاق جديدة للمعرفة، وفي إطار زيادة المهارة اليدوية للأطفال نظم نادي المرأة بقصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة تطريز ملابس، تدريب أماني جمعة.