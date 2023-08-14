متطوعو حياة كريمة يوزعون الماء المثلج بكفرالشيخ

شهدت، مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، توزيع متطوعي مؤسسة حياة كريمة، قارورات المياه المثلجة على العمال والسائقين والمواطنين، والباعة، نظرا لحرارة الجو في الشوارع وارتفاع الرطوبة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبالتنسيق مع اسلا جبر، منسق مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ، وبحضور اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق ،ونائبه سند أبا كيلة، نائب رئيس المركز والمدينة للنظافة والتجميل وتنسيقها مع مؤسسة حياة كريمة.

وتشهد محافظة كفر الشيخ، ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة، وقد أعلنت هيئة الأرصاد المصرية، أن اليوم الاثنين، الموافق 14 أغسطس، سيشهد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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