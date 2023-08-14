ترحيل الفنان أحمد فلوكس إلى سجن وادي النطرون لقضاء مدة حبسه

رحلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة الفنان أحمد فاروق توفيق صالح الشهير بـ"أحمد فلوكس" إلى سجن وادي النطرون لقضاء مدة حبسه في القضية 594 لسنة 2021 جنح مستأنف الاقتصادية والمحكوم عليه فيها بالحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه حكما نهائيا بتهمة سب وقذف بطلة مصر في السلة ياسمين إبراهيم، عقب إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على نماذج الحبس داخل قسم شرطة العجوزة.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح القبض علي الفنان أحمد فاروق توفيق صالح الشهير بـ"أحمد فلوكس" أمس الأحد لتنفيذ حكم قضائي في القضية 594 لسنة 2021 جنح مستأنف الاقتصادية والمحكوم عليه فيها بالحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه حكما نهائيا بتهمة سب وقذف بطلة مصر في السلة ياسمين إبراهيم، وتم تكليف مأمورية لنقله إلى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة لاسكتمال باقي الإجراءات عن طريق المحكمة الاقتصادية وتم ترحيل المتهم إلي سجن وادي النطرون لقضاء مدة حبسه.