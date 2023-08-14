وصول قطار اللقاءات الحوارية "الشباب صناع القرار" إلى محافظة الدقهلية.. صور

نظمت وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية اليوم الاثنين، بنادى الحوار الرياضي بالمنصورة، فعاليات مبادرة الشباب صناع القرار، والتى تنظمها الإدارة المركزية لتمكين الشباب ووحدة السياسات وتطوير الأعمال بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب و الرياضة بالدقهلية " الادارة العامة للشباب"برعاية وزير الشباب و الرياضة "تحت شعار انت بداية الحكاية".

جاء ذلك بحضور الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، و طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، والدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية و التنمية، والدكتور محمد غيده الأمين العام لمؤسسة القادة، و اللواء اح د حافظ محمود حسن مساعد وزير التجارة و الصناعة السابق و مساعد رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة، و سناء نجيب مساعد الأمين العام، والدكتور حسام الهلالى المنسق العام لمؤسسة القادة بالدقهلية، و أحمد أبو القاسم نائب المنسق العام بالدقهلية، أعضاء هيئة المكتب ورؤساء اللجان بالمؤسسة، و غاده السيد منسق المشروع بالإدارة العامة للشباب.

فيما بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري أعقبه القرأن الكريم، وقد أدارت اللقاء الحواري ندى كامل نائب رئيس لجنة الاعلام بالدقهلية بتقديم الضيوف وتنسيق الكلمات فيما بينهم.

كما ألقت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة كلمة رحبت فيها بالحضور الكريم، وأبلغت الجميع تحيات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، الذي أثني على مجهودات مؤسسة القاده في التوعيه وتنمية المجتمع ورحبت بالضيوف والشباب المشاركين فى اللقاء.

كما أكدت خلال كلمتها على أن تمكين ومشاركة الشباب فى صنع القرار يعد ركيزة أساسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، حيث حرصت القيادة السياسية على تدشين جسور للحوار مع الشباب، وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية فى مختلف المجالات إدراكا لدورهم الفعال والحيوي فى جهود التنمية المستدامة ونهضة المجتمعات، من أجل أستثمار طاقتهم وصقلهم بالتدريب والمهارات اللازمة وهى ما تقوم بها وزارة الشباب والرياضه تحت قيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تمكين الشباب ومحاربة البطاله، إدراكا لدورهم الفعال والحيوي فى جهود التنمية المستدامة ونهضة المجتمعات، من أجل إستثمار طاقتهم وصقلهم بالتدريب والمهارات اللازمة وهى ما تقوم بها وزارة الشباب والرياضه تحت قيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار واستغلال المساحات الغير مستغله داخل مراكز الشباب، بنظام ال BOT من خلال المشاريع المشتركه مع القطاع الخاص لزيادة الدخل للمنشآت الشبابية، وذلك لتشغيل الشباب فبذلك تكون الوزارة قد فتحت فرص عمل بطريقه غير مباشره للشباب.

وخلال كلمة الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الادارية و التنمية، وجه الشكر للدكتور أشرف صبحى لدعمه الدائم للشباب، واحتضان كافة المبادرات و المشروعات و البرامج التى تعمل على زيادة الوعى لدى الشباب، مضيفا ان الشراكة الاستراتيجية التى تجمع وزارة الشباب والرياضة و مؤسسة القادة تصب فى صالح المواطن المصرى و فى القلب الشباب الذى يعتبر اهم ما يميز الدولة المصرية.

و أشار إلى استمرار هذه الشراكة بما يساعد على تأهيل و تمكين الشباب كما وجه الشكر إلى الدكتورة منال جمال الدين رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، والدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات و تطوير الاعمال على الدعم المستمر لنجاح المشروع القومى.

كما فتح اللواء حافظ محمود حسن حوارا مع المشاركين فى اللقاء لمناقشة الأفكار والمقترحات المقدمة منهم فى العديد من القضايا التى تواجه الدولة المصرية، والتى تساهم فى زيادة الإنتاج المحلى وزيادة القيمة المضافة للأقتصاد القومى المصرى بمشاركة الدكتور أحمد الشريف.

كما شهد اللقاء مجموعة من الحوارات وتبادل المعلومات بين المحاورين والحضور مما أثرى الفعالية، وقد أكد الجميع على أن الدوله المصرية تعمل على استهداف الشخصية الشبابية، وصقل مهاراتها وإكسابها الخبرات العلمية والعملية، وتأهيلها لضمان تكيفها السليم مع المستجدات، وتدريب القادة الشباب في مختلف الميادين المجتمعية.

يأتي تنفيذ اللقاءات الحوارية بمحافظة الدقهلية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالشراكة مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، وبدعم من الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.

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