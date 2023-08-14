دار الكتب بطنطا تستعرض دور وزارة الثقافة في تنمية الوعي

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، محاضرة تثقيفية بدار الكتب في مدينة طنطا، أكد خلالها الأديب جابر سركيس، مدير عام الثقافة السابق بمحافظة الغربية بأن من أهم أدوار وزارة الثقافة المصرية هو بناء الإنسان، وذلك لتأهيله مستقبلا أن يكون طبيبا أو مهندسا أو موظفا يقدم خدمة مميزة لمجتمعه، وأوضح أن قوة مصر الناعمة أو الفاعلة تتطلب من الجميع دعم وصقل المواهب الصغيرة والشابة.

وتناول "سركيس" أهمية العمل في حياة الإنسان، مؤكدا أن العمل يشعر الإنسان أن له دورا في بناء مجتمعه الذي يعيش فيه، كما أكد أن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو نوعهم الاجتماعي، أو أصلهم الوطني أو العرقي أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر، منها: الحقّ في الحياة، والغذاء، والتعليم، والعمل، والصحة، والحرية.

واستطرد قائلا: "عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين اشترط بأن يكون التعليم مجانيا لأبناء الشعب المصري عندما عرض عليه تولي حقيبة وزارة التربية والتعليم قبل قيام ثورة 23 يوليو 1952، إلى أن قامت الثورة وعملت على تحقيق حلم عميد الأدب العربي في مجانية التعليم في جميع مراحله".

واختتم كلمته بالإشارة إلى أهمية دور وزارة الثقافة في تنمية الوعي لدى المواطن من خلال الفعاليات الثقافية والفنية التي تقدم في مواقع قصور الثقافة والمنتشرة في ربوع مصر والمتاحة بشكل مجاني، مشيرا إلى المبادرات الثقافية والفنية التي أطلقتها الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وذلك لتحقيق العدالة الثقافية، ومنها: ثقافتنا في إجازتنا، ومشروع سينما الشعب.