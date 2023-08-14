بدء خدمات عيادة "الجلوكوما" بمستشفى رمد بنها

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية بدء خدمات عيادة "الجلوكوما" ضمن الخدمات المقدمة بمستشفى رمد بنها والتي تأتي في ضوء توجهات وزارة الصحة المصرية وفي إطار خطط تطوير المستشفيات وأقسامها المختلفة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اللواء عبد الحميد الهجان و إشراف الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ،والدكتورة أميمة عباس مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية.

أوضح الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن عيادة "الجلوكوما" الجديدة تقدم عدة خدمات متعددة ضمن الخدمة الصحية المقدمه للمواطنين من خلال مستشفي الرمد ببنها مشيرا لن خدمات العيادة كالتالي:

- فحص زاوية العين بالعدسة الثلاثية

- قياس ضغط العين وفحص قاع العين

- تقديم قطرات المياه الزرقاء بالمجان وعلي نفقة الدولة.

أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه مواعيد العمل بعيادة "الجلوكوما" الجديدة بمستشفي الرمد ببنها يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع من التاسعة صباحا ًحتي الثانية ظهراً برعاية الدكتور محمد السعيد مدير المستشفي، والطبيبة المسئولة غادة الشربيني.