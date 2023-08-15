«فيتوريا» يضع الرتوش الأخيرة على قائمة «الفراعنة» قبل مواجهة إثيوبيا

بدأ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، في تجهيز قائمة أسماء اللاعبين المحترفين الذين سيتم استدعاؤهم لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا بالجولة الاخيرة من تصفيات الامم الأفريقية ومباراة تونس الودية، وذلك ضمن الأجندة الدولية للفيفا خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبلين.

ويواصل البرتغالي بذل جهد كبير للإعلان عن قائمة المحترفين، وكان قد حدد فيتوريا يوم 19 أغسطس الجاري موعدًا للإعلان عن القائمة أي خلال ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يستدعي البرتغالي فيتوريا 6 لاعبين محترفين في الخارج لمعسكر المنتخب الوطني، المقرر سبتمبر المقبل، وهم: محمد صلاح لاعب ليفربول- وطارق حامد لاعب اتحاد جدة- محمود تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي- أحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور التركي- وعمر مرموش لاعب إنتراخت فرانكفورت- ومصطفى محمد نانت الفرنسي.

وخرج الثنائي محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي وإمام عاشور، لاعب النادي الأهلي من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، بسبب عدم جاهزيتهم الفنية للمشاركة فى المباريات، علي الرغم من تعافيهما من الإصابة وبدء مرحلة التأهيل، ولكن ليسوا جاهزين للمشاركة بنسبة 100%.

وطلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من جهازه المعاون، تقريرا وافيا عن كل اللاعبين المحليين الأساسيين لصفوف المنتخب.



يأتي ذلك لاختيار الأفضل من بينهم لتدعيم صفوف الفراعنة في المعسكر المقبل والمقرر إقامته في سبتمر في الأراضي المصرية.

وعلمت «البوابة» من مصادر خاصة بالجهاز الفني للفراعنة أن روي فيتوريا، مدرب الفراعنة، رفض إجراء تجارب في مواجهة إثيوبيا في سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الأخيرة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية، موكدًا أن رغبة البرتغالي هي مواصلة الانتصارات مع الفراعنة والاستمرار على انطلاقته القوية مع المناخب المصري، إضافة إلى تجنب أي نتيجة سلبية تحدث بسبب تغييرات في التشكيل الأساسي للمنتخب.

وتحدث فيتوريا مع جهازه المعاون عن أهمية تثبيت خطة اللعب في مواجهة إثيوبيا من أجل إنهاء الجولة الأخيرة بنفس المستوى للفراعنة في الجولات الماضية وتحقيق الفوز لإثبات أحقية التأهل لبطولة الأمم الإفريقية رسميًا.

وقرر البرتغالي ضم عدة عناصر جديدة في المعسكر سيخوض بها ودية تونس وليست مباراة إثيوبيا الرسمية، وذلك لتجربة عدة لاعبين جدد سيتم تدعيم صفوف الفراعنة بعم في معسكر أكتوبر المقبل.

كما طلب البرتغالي من جهازه المعاون توفير مباريات سابقة للمنتخبين الإثيوبي والتونسي، من أجل دراستهم جيدًا وتحقيق نقاط القوة والضعف لديهم والوقوف عليها، لتخطي المباراتين بنجاح وتحقيق الفوز في المباراة الرسمية، بالإضافة إلى اكتساب احتكاك كروي مع منتخب أفريقي قوي وهو تونس، من أجل الاستعدادات القوية لأمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يجتمع البرتغالي روي فيتوريا، نهاية الأسبوع، بجهازه المعاون، في اجتماع هام يناقش خلاله خطة التحضير لمعسكر المنتخب المقبل، والذى تتخلله مواجهتا إثيوبيا في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا، وتونس وديًا، وذلك بعد الإعلان عن قائمته الخاصة للاعبين.

وتأهل منتخب مصر إلى أمم أفريقيا، بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، ثم غينيا في المركز الثاني بـ9 نقاط، ثم مالاوى وإثيوبيا في المركزين الثالث والرابع برصيد 4 نقاط.

من جانب آخر تسيطر حاله من الارتياح في جهاز المنتخب الوطني، قبل الإعلان عن قائمة الفراعنة للمعسكر المقبل، وذلك بعد تألق اللاعبين المحترفين الأساسيين لصفوف المنتخب في الأسبوع الأول من الدوريات الخاصة بفرقهم، وعلى رأسهم الدولي محمد صلاح، الذي تألق مع فريقه في الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي وأحرز هدفا وصنع آخر، بجانب تألق مصطفي محمد الذي أحرز هدفا بالجولة الأولي مع فريقه، لتعم حالة من الهدوء والاستقرار داخل الجهاز الفني للفراعنة قبل المعسكر المقبل. ودائما كلما كان هناك تألق للاعبين المحترفين للمنتخب، يزيد الأداء وتقديم عروض قوية للمنتخب أمام المنافسين.