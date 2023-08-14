بنسبة نجاح 97.2 %.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة ) الدور الثاني للعام الدراسى ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٩٧.٢ ٪ عن الدورين الأول والثاني.

كما قام محافظ الإسكندرية باعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٩٠.٨ ٪ . وكذا اعتماد نتيجة الإعدادية للصم وضعاف السمع وكذا الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠ ٪.

وأشار الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ ١٠٢٨١٧

طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين بالدور الأول ٨٣٩٣٩ طالب وطالبة، بينما بلغ عدد الناجحين بالدور الثاني ١٣٣٤٧ طالب وطالبة.