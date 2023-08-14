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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عصام كاريكا: عمرو مصطفى غاوي مشاكل.. وهينسى التلحين

عصام كاريكا
عصام كاريكا
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تحدث الملحن والمطرب عصام كاريكا، عن تصرفات الملحن عمرو مصطفى خلال الفترة الماضية، وأشاد بأداء الملحن عزيز الشافعي.

وأكد عصام كاريكا، في تصريحات لـ برنامج زوم ونص، المذاع عبر شاشة قناة هي، والذي تقدمه الإعلامية نورهان عبدالفتاح، أن عمرو مصطفى من أهم الملحنين في الساحة الغنائية، ولكنه أخطأ بالخلافات مع المطربين.

وأوضح عصام كاريكا أن اتجاه عمرو مصطفى للمشاكل خلال الفترة الأخيرة مع النجوم سينسيه التلحين، وقال:"عامل مشاكل مع الأستاذ محسن جابر وعمرو دياب، يمكن هو عنده وجهة نظر وصح".
وعن رأيه في عمرو مصطفى كملحن، قال عصام كاريكا: عمرو ملحن عبقري ولديه جمل تعلق مع الناس مثل أغنية بشرة خير.

وأشاد عصام كاريكا بالملحن عزيز الشافعي وقال: عزيز أخويا وأستاذ كبير، وبعتبره نمبر وان في التلحين في الوقت الحالي.

وعن الملحن محمد رحيم، قال كاريكا: رحيم لديه جمل أنا كملحن عندما أسمعها أقول له إزاي عملتها بيجنني بجد.

عصام كاريكا عزيز الشافعى عمرو مصطفى