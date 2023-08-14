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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تدشين الموقع الإلكتروني لتسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج

عادل حنفي
عادل حنفي
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قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية إنه تم تدشين الموقع الإلكتروني مبادرة لتسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتباراً من سن (19 عاماً) وحتى سن (30 عاماً)، وكذا ممن تجاوزوا سن (30 عاماً)، تعلن وزارة الخارجية أنه سيتم تدشين الموقع الإلكتروني التالي لتلقى طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك بالمبادرة ، وذلك اعتبارا من 14 أغسطس 2023 ولمدة ثلاثين يوماً
https://www.tagneedinit.gov.eg

وأفاد حنفي أن الخارجية المصرية طلبت من  المواطنين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط ، سرعة التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة خلال المدة المحددة واستيفاء كافة البيانات المطلوبة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية.

وأختتم حنفي أنه جاء ذلك من خلال الإعلان منذ أيام عن فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية المصرية أعتباراً من 14 أغسطس 2023 لمدة ثلاثين يوماً ، وأنه لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم ، علمًا بأن البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع هي ( الإسم - صورة بطاقة الرقم القومي - صورة جواز السفر- تاريخ الميلاد - الرقم الثلاثي ان وجد - تاريخ مغادرة البلاد - دولة الإقامة - البريد الإلكتروني - البيانات البنكية الخاصة بالإيداع ) على أن يتم سداد مبلغ 5000 دولار / يورو على حساب بنك مصر فرع أبو ظبي .

الاتحاد العام للمصريين بالسعودية المصريين المقيمين بالخارج المواقف التجنيدية