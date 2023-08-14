محافظ دمياط تتابع رصف طريق شطا ضمن مخطط تطويره

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة ميدانية، تفقدت خلالها منطقة شطا لمتابعة مستجدات الموقف الخاص بتطويره كمرحلة اولى لتوسعة الطريق ليشمل كل اتجاه ٣ حارات مرورية بإجمالى عرض ١٠.٧٥م للاتجاه الواحد، علاوة على إضافة حارة خدمية بعرض ٣ متر بالاتجاه من دمياط/ بورسعيد ، كما يشمل إنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار وجزيرة وسطى .

وتابعت " المحافظ " الأعمال الجارية لرصف الطريق بالاسفلت ، كما ناقشت خطة المرحلة المقبلة لاستكمال عملية التطوير، وكذلك خطة تشجيره وانارته ، حيث وجهت " الدكتورة منال عوض " بالبدء فى إعداد دراسة للتنفيذ وإنشاء شبكة للرى، كما أكدت على الالتزام الجدول الزمنى المحدد والمواصفات الفنية، مع العمل وفقًا لخطة محددة لتيسيرالحركة المرورية بالمنطقة و الإسراع بخطوات التنفيذ لتحقيق رؤية المحافظة للإرتقاء بالشكل الحضارى لمدخل المدينة ورفع كفاءة هذا الطريق الحيوى.

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن بدء تشغيل مواقف سيارات الأجرة المدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز كفر سعد، لافتة الى أنه تم إنشاء عدد ١١ موقف بقرى " كفر الوسطاني، تفتيش ثان ،كفر سعد البلد، السوالم، كفور الغاب، كفر سليمان البحرى ،كفر المنازلة ،الزهراء ، أم الرزق والعباسية و كفر المرابعين الشرقية " .

فيما وقد أشارت " محافظ دمياط " إلى أن مخطط التطوير الذى تستهدفه المبادرة تضمن إنشاء مواقف لسيارات الأجرة و أسواق حضارية تم تشغيلها أيضًا مؤخرًا لتحقيق طفرة بكافة الخدمات بقرى المركز ، و الإرتقاء بالشكل الحضارى لها ، موضحة أن كل موقف تضمن حارات لانتظار السيارات و دورات مياه كما تم توصيل شبكات المرافق لكل موقف وتجهيزه بمظلة ، وذلك لتوفير مكان مجهز لانتظار سيارات الأجرة للقضاء على أى صور للعشوائية .