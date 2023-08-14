شهود عيان في واقعة عين شمس: المتهم أضرم النيران في منزل شقيقته دون رحمة

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية إلي اقوال شهود العيان في واقعة قيام سائق باشعال النيران في منزل شقيقته مما اسفر عن مصرع 3 اشخاص واصابة 9 اخرين لسماع اقوالهم.

وقال شهود العيان أنهم فؤجوا بأصوات صراخ ونار تلتهم العقار في وقت متأخر من الليل بداية من مدخل الشقة حتي مدخل العقار ولم يستطيع أحد إسعاف الضحايا بسبب النار في كل مكان، وان المتهم مقيم مع شقيقته منذ شهر بنفس الشقة السكنية.



واضاف شهود العيان يوم الواقعة المتهم حمل زجاجات مولوتوف وقام بوضعها أمام مدخل العقار ومدخل باب الشقة وداخل الغرف وعندما تصدي له زوج شقيقته وضع البنزين ع جسده ثم اشعل النار به وخرج مسرعا مغلق الباب خلفه حتي لا ينقذهم أحد من الجيران

وأوضح شهود العيان أن زوج شقيقته الثانية حمل ابناءه الاربعة وزوجته من الشباك واسقطهم من الطابق الثالث علي الارض ليحافظ علي حياتهم خوفا من الحريق واتصابوا إصابات خطيرة نتيجة السقوط وتم حجزهم في المستشفي ، وان النيران التهمت شقق الجيران وتم نقل جارة المجني عليهم إلي الرعاية في حاله خطيرة بسبب الحريق الذي أصاب جسدها

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده اندلاع حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين وجود 3 جثث و9 مصابين بحروق وكسور واختناقات، وتم نقلهم إلي المستشفى لتلقي العلاج.

وبإجراء التحريات تبين قيام شاب بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث وأشعل النيران فيها بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه، وألقى القبض على المتهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وصرحت النيابة بدفن جثث الضحايا عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.