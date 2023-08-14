المتهم بإشعال النار في منزل شقيقته يمثل جريمته بعين شمس

اصطحب فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية سائق المتهم باشعال النيران في منزل شقيقته مما اسفر عن مصرع 3 اشخاص واصابة 9 اخرين الي مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية.



كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده اندلاع حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين وجود 3 جثث و9 مصابين بحروق وكسور واختناقات، وتم نقلهم إلي المستشفى لتلقي العلاج.

وبإجراء التحريات تبين قيام شاب بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث وأشعل النيران فيها بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه، وألقى القبض على المتهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وصرحت النيابة بدفن جثث الضحايا عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.