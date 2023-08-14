بنك قناة السويس يحقق 134% نموا في صافي أرباحه بنهاية النصف الأول من 2023

صرح حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بأن صافي أرباح البنك ارتفعت إلى 628 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة ب 268 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2022 محققاً نسبة نمو قدرها 134%، مدعوما بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 79% ليصل إلى 482 1 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة ب 826 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2022، وكذلك ارتفاع صافي الدخل من الاتعاب والعمولات بنسبة 173% ليصل إلى 391 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة ب 143 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2022.

وارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة نمو 17% ليصل الي 87.1 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة ب 74.7 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2022 مدعوماً بزيادة الودائع بنسبة 11% لتصل إلى 72.9 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة ب 65.8 مليار جنية مصري بنهاية العام السابق.

وأعلن رفاعى، نجاح البنك في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 7% لتصل إلى 31.6 مليار جنية مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة 29.6 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022، حيث ارتفع إجمالي محفظة القروض الشركات بنسبة 9% لتصل الي 32.0 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة بنحو 29.4 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2022. وقد جاء النمو في محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقاري والسياحي مما أدى الى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.

وأشار الى ارتفاع إجمالي محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بنسبة 19%، لتصل إلى 3.3 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة ب 2.8 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022, بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتصل إلى 6.1 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2023.

وعلى صعيد اخر قد قامت مؤسسة فوربس باختيار البنك ضمن قائمتها لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2023 وأيضا قامت مجلة فايننشال تايمز باختيار البنك ضمن قائمة الشركات الأفريقية الأسرع نمواً بعام 2023.