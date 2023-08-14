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الإثنين 14 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أهالي سنتماي بالدقهلية يشيعون جثامين ضحايا حادث تصادم القليوبية.. صور

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة
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شيع أهالي قرية سنتماي التابعة لمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، جثامين 5 شباب أبناء عمومة ضحايا حادث سير مروع على طريق كفر شكر بمحافظة القليوبية، في جنازة شعبية مهيبة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الضحايا من ملعب بشالوش، مساء أمس الأحد، وتم دفنهم بمقابر القرية وسط انهيار أسرهم. 

وكانت محافظة الدقهلية شهدت فاجعة بعدما لقي 5 شباب من عائلة واحدة مصرعهم، وذلك في حادث سير على طريق كفر شكر بمحافظة القليوبية، أثناء عودتهم من محافظة القاهرة، وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على الطريق الشرقي بكفر شكر، ومصرع 3 شباب وفتاتين.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز كفر شكر لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع كل من: روان ناصر أبو سريع التهامي، وشقيقها محمود ناصر أبو سريع، وأبناء عمومتهما فيصل طاهر أبو سريع التهامي، ومنة الله طاهر أبو سريع، ومهاب طاهر أبو سريع. 

ومن جانبها، أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بالتحفظ على سائق النقل والسيارتين طرفي الحادث، كما قررت ندب المهندس الفني لفحص السيارتين وسؤال السائق.

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الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية الدقهلية محافظة الدقهلية مركز ميت غمر ميت غمر