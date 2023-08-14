ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الطيني في الصين إلى 21 قتيلاً

أعلن رجال الإنقاذ، يوم الأحد، أن عدد ضحايا الانهيار الصخري والطيني الناجم عن الأمطار في ضواحي مدينة شيآن، شمال غربي الصين، ارتفع إلى 21 شخصًا مع بقاء 6 آخرين في عداد المفقودين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء «شينخوا» الصينية.

وذكر مكتب إدارة الطوارئ في مدينة شيآن أن هطول الأمطار الغزيرة يوم الجمعة تسبب في حادث الانهيار الطيني في قرية بضواحي حي تشانغآن.

ويواصل عمال الإنقاذ أعمال البحث والإنقاذ. باستخدام معدات مثل أجهزة الكشف عن الأحياء والهواتف التي تعمل عبر الأقمار الصناعية والحفارات.

وأشار العمال إلى أن الانهيار الصخري والطيني دمر منزلين وعدة طرق ومرافق لإمدادات الكهرباء والاتصالات.

وتتعرض الأجزاء الشمالية من الصين لأمطار غزيرة جاءت بعد أسبوع من تعرض العاصمة بكين لأمطار مشابهة، حيث سجلت كمية الأمطار هذا العام أرقاما قياسية لم تسجل منذ 140 عاما.