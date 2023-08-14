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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي البحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الأحد، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وجرار زراعي على الطريق الصحراوي( القاهرة - الإسكندرية)، بالكيلو 84 اتجاه القاهرة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وجرار زراعي على الطريق الصحراوي الكيلو 84 اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

بالفحص تبين إصابة كلا من "أحمد رأفت شعبان، 23 عامًا، أحمد فؤاد أحمد، 40 عامًا، قرني عبد الرحيم عبد الرحيم، 35 عامًا، إبراهيم سعيد عبد الحميد، 20 عامًا، حسام أحمد عبد القوي، 48 عامًا، عواد محمد رياض، 26 عامًا، خالد رأفت شعبان، 25 عامًا، خليل كمال سيد، 25 عامًا، علاء حلمي عيسي، 37 عامًا، محمود عادل عيسي، 37 عامًا"، وجميعهم مقيمين بمحافظتي الجيزة والمنوفية.

وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.

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