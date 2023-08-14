جائزة بقيمة 50 ألف دولار.. مسابقة لاختراق قمر صناعي عسكري تطلقها أمريكا

أعلن موقع Business Insider الأمريكي، أن الإدارة الأمريكية قد بادرت إلى تشجيع المتسللين الإلكترونيين الذين يستهدفون أقمارها الصناعية من خلال مسابقة تنظمها القوات الفضائية والقوات الجوية الأمريكية تحت اسم "Hack-A-Sat 4".

تشبه هذه المسابقة منافسات العثور على الثغرة، حيث تتضمن فعاليات تأهيل وأحداث نهائية، ويستخدم المشاركون في المسابقة أجهزة تحاكي اختراق قمر صناعي حقيقي والوصول إلى بياناته، وفقًا للمعلومات المتاحة.

تم ابتكار هذه المسابقة في الأصل بهدف تعزيز الدفاعات ضد تهديدات الأمن السيبراني التي تواجهها الولايات المتحدة، وذلك بشكل متزايد، خاصة من القوى الأجنبية المعادية المحتملة. يهدف الهدف الأساسي للمسابقة إلى تمكين الإدارة الأمريكية من مراقبة طرق اختراق المتسللين لأنظمتها وتعزيز فهمها للقرصنة الإلكترونية المتطورة.

في جولة هذا العام من المسابقة، ستتنافس الفرق على اختراق القمر الصناعي Moonlighter التابع للقوة الفضائية. يعتبر هذا القمر الصناعي تجريبيًا وهو مصمم ليكون بيئة اختبار للقرصنة الإلكترونية، وسيسمح بتحليل متقدم لتهديدات الأمن السيبراني.

خلال المنافسة، يعمل المتسللون بشكل متحمس على اختراق القمر الصناعي Moonlighter للوصول إلى بياناته، وفي الوقت نفسه يدافعون عن أنظمتهم ضد هجمات الفرق الأخرى، وفقًا للتفاصيل المتاحة.

تتضمن جوائز المسابقة مبلغ 50 ألف دولار للفريق الفائز بالمركز الأول، ومبلغ 30 ألف دولار للفريق الفائز بالمركز الثاني، بينما يحصل الفريق الفائز بالمركز الثالث على مبلغ 20 ألف دولار.