شيخ مشايخ سيناء: العدو الإسرائيلي كان كتابًا مفتوحًا للجيش المصري بسبب أبناء سيناء

قال الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ جنوب سيناء، إن سيناء جزء لا يتجزأ من جمهورية مصر العربية، فمنذ الفتوحات الإسلامية وأبناء سيناء في حالة تلاحم مع أبناء مصر البررة، خاصة في حرب 6 أكتوبر المجيد.

ولفت "سالم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن أبناء سيناء في حالة تلاحم مع أبناء القوات المسلحة ، مشيرًا إلى العدو الإسرائيلي كان عبارة عن كتاب مفتوح للجيش المصري في حرب السادس من أكتوبر بسبب أبناء سيناء.

وأضاف أن الإرهاب الذي حدث في سيناء لم يتم القضاء عليه إلا من خلال التعاون رجال القبائل برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني، مع القوات المسلحة المصرية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي قام بإعداد تنمية كبيرة في سيناء من اجل رد الجميل لأبناء سيناء.

ولفت إلى أن تل أبيب قامت بإعداد مؤتمر عالمي أثناء الاحتلال، وجمعت جميع مشايخ القبائل في سيناء، من أجل تدويل سيناء، ولكن أبناء سيناء رفضوا هذا الأمر مؤكدين على مصرية سيناء.

