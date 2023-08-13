تعليم القاهرة يطلق المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية (دوى)

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إطلاق وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية (دوى) من خلال مبادرة (بلدى أمانة).

ويأتي ذلك برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح

وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، وإشراف ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات، ومنيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتورة كفاية محمد على مدير وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديرية، بحضور محمد حسن مدير وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، ومنى طاهرمدير عام الشئون المالية والإدارية، وأسامة يس مدير إدارة الموارد البشرية.

وأشار أيمن موسى مدير تعليم القاهرة، أنه تم اليوم الأحد إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية (دوى)من خلال مبادرة ( بلدى أمانة )لوحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان والوقوف على ما تم إنجازه من خلال المبادرات التى تمت ووضع آليات جديدة للعمل خلال الفترة المقبلة

وألقت زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية كلمة رحبت فيها بالحضور وأعربت عن مدى سعادتها بتواجدها مع السادة مسئولى وحدة تكافؤ الفرص بالإدارات التعليمية وفريق العمل الدؤوب المخلص بمديرية التربية والتعليم ، مؤكدة على الدور الكبير الذى يقوموا به من خلال التعامل مع القيم الإنسانية والسلوكيات الخاصة بالإنسان ليكون إنساناً سوياً وذو نظرة إيجابية لذاته وللمجتمع ، فتكافؤ الفرص تكافؤ فى كافة الميادين ومناحى الحياة، ولكى نحقق الإهتمامات التى نواجهها فى الجمهورية الجديدة وتحقيق ما تسعى إليه القيادة السياسية داخل مصر فى أن يكون المواطن ناجح ، ملبى قدر الإمكان لاحتياجاته ، يستطيع الإستفادة من كافة الموارد وكافة التطورات التى تقام على أرض وطننا الحبيب مصر ، واختتمت كلمتها موجهه كل الشكر والتقدير لوحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة لها .

وأشاد الدكتور محمد حسن مدير وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالوزارة بالجهد المبذول من وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية والإدارات التعليمية ، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح والتقدم .

شددت منى طاهر مدير عام الشئون المالية والإدارية، على الدور الكبير الذى يقوم به وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان من أجل تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع متمنية لهم مزيداً من التوفيق والنجاح والتميز .

وأوضح أسامة يس مدير إدارة الموارد البشرية أن وحدة تكافؤ الفرص تعمل على نشر ثقافة المواطنة والانتماء والوطنية والإهتمام بالإنسان فى كافة نواحي الحياة .

وعلى هامش إطلاق المبادرة تم تكريم قيادات مديرية التربية والتعليم والإدارات المشاركة فى مناظرات " النوع الاجتماعى "

قام اسلام زغلول المحاضر الأثرى بإلقاء محاضرة تحدث فيها عن أهمية دور المرأة على مر العصور وأنها منذ قديم الأزل تحتل العديد من المكانات المهمة.

وتعتبر المبادرة جزء من المبادرة الرئاسية التى أطلقها فخامة السيد/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية( حياة كريمة ) و(تنمية الأسرة المصرية) لتعزيز المحاور الأساسية للجنسين ورفع الوعى وتعزيز النظرة الإيجابية لتحديات المجتمع ، مع إبراز دور المشروعات القومية فى تحقيق التنمية المستدامة فى رؤية مصر ٢٠٣٠ .