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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس ألمانيا.. مرموش يسجل في فوز فرانكفورت على لوكوموتيف بسباعية

مرموش
مرموش
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تأهل فريق آينتراخت فرانفكورت إلى الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا، بعدما اكتسح نظيره لوكوموتيف ليبزيج، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الـ 64 من البطولة.

وجاءت أهداف فرانكفورت عن طريق كلا من كولو مواني في الدقيقة 37، ثم ماريو جوتزه في الدقيقة 58.

واحرز الدولي المصري عمر مرموش في الدقيقة 66، بعد دقيقة واحدة من دخوله بدلا من كولو مواني في الدقيقة 65، وإيريك جونيور هدفين في الدقائق 73، 90+1، وأخيرًا جيسيك نجانكام في الدقائق 76، 87.

وقام الحكم في الدقيقة 73 بإخراج اللاعبين من أرضية الميدان؛ بسبب إشعال الجماهير للألعاب النارية ثم عاد واستمر اللعب.

وسيواجه فريق فرانكفورت نظيره دارمشتات ، يوم الأحد المقبل، في أولى مبارياته من بطولة الدوري الألماني.

آينتراخت فرانفكورت كأس المانيا