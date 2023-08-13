المتهم بحرق منزل شقيقته في عين شمس: ابنها طردني عشان بطالب بحقى فى الميراث

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية إلي اعترفات سائق أقدم على إلقاء زجاجات مولوتوف علي منزل شقيقته في منطقة عين شمس مما أسفر عن احتراقه ومصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

وقال المتهم إنه وشقيقته كانوا شركاء في ميراث شقة واتفقت معه شقيقته علي شراء نصيبه في الشقة حتي تستقر فيها بصحبة زوجها وأولادها.

وأضاف المتهم أن شقيقته أعطته جزء من ثمن الشقة وطلبت منه الانتظار وقتا حتي تجمع له باقي المبلغ وكان موعدها منذ أسبوع أو أكثر إلا أنها لم تسدد وذهبت إلي المصيف متجاهلة شقيقها.

وأشار المتهم أنه انتظر شقيقته حتي عادت من رحلتها وذهب إليها فطرده ابنها الأمر الذي جعله يشعر بالإهانة فاحضر بنزين وسكبه على الشقة لينتقم منهم ويبرد قلبه.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده اندلاع حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين وجود 3 جثث و9 مصابين بحروق وكسور واختناقات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبإجراء التحريات تبين قيام شاب بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث وأشعل النيران فيها بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه، وألقى القبض على المتهم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وصرحت النيابة بدفن جثث الضحايا عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.