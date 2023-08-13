ads
الأحد 13 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الأردني: إسقاط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات قادمة من سوريا

الأردن
الأردن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت اليوم الأحد، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون) قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
وبين المصدر أنه من خلال الرصد والمتابعة تم السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وتبين أنها تحمل كمية من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وشدّد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية تقف دومًا بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.

الأردن محاولة تهريب المواد المخدرة