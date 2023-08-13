أشرف زكي: النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما استثنائية

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه سيتم خلال العام الجاري الاحتفال بمرور 60 عاما على انطلاق الدراما المصرية، بدءا من مسلسل "هارب من الأيام" للفنان الكبير نور الدمرداش، مضيفا “هذه الدورة من مهرجان القاهرة للدراما استثنائية، نحتفل فيها بعظمة الدراما المصرية، التي مر عليها أكثر من 60 عام”.

وتابع زكي خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة للدراما: “من أجل اللحاق بانطلاق المهرجان في العلمين قمنا بتقديم موعده شهرين، لذلك لم نستطع ان نجعل هناك جوائز عربية هذا العام، وسوف نبدأ من الدورات القادمة مسابقة عربية”.

الجدير بالذكر أن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما سوف تقام يوم 24 أغسطس الجاري بمدينة العلمين الجديدة، ويرأس لجنة التحكيم الفنانة إلهام شاهين.