بومبيو: صفقة تبادل الأسرى بين بايدن وإيران "خطيرة للغاية"

انتقد وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، اليوم الأحد، صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وإيران.

ووصف بومبيو - في مقابلة تلفزيونية بحسب ما ورد بصحيفة "ذا هيل" الأمريكية - الصفقة بـ"أنها أمر خطير جدا، خاصة دول الخليج وعلى إسرائيل".

وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية إعادة خمسة مسجونين أمريكيين في إيران من خلال صفقة تتضمن الإفراج عن عائدات نفط إيرانية تقدر بـ 6 مليارات دولار لشراء سلع الحياة الحيوية.

وكان المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي صرح أمس /السبت/ بأنه "لم يتم عقد الصفقة حتى الآن، والمفاوضات بين البلدين مستمرة".