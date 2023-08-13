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الأحد 13 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البنك الدولي يحذر من استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية

البنك الدولي
البنك الدولي
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حذرت مجموعة البنك الدولي من ارتفاع وتيرة اسعار السلع الغذائية التي تأتي انعكاسا لزيادة نسب التضخم العالمي خصوصا داخل بلدان متوسطة ومنخفضة الدخل بواقع 5% نموا لتسجل 63.2% في الوقت الحالي بالنسبة للدول النامية.

وقال تقرير صادر عن مجموعة البنك إن معدلات التضخم في الدول ذات الدخل المتوسط مرشحة للوصول لما يقارب 80% و 67% للشرائح العليا من البلدان متوسطة الدخل .

ذكر البنك الدولي  أن أسعار السلع الغذائية بما في ذلك الحبوب و منتجاتها تراوحت بين 4 و 10% تضمنت زيادة الذرة بنسبة 12% و القمح بنسبة 14% بعد ان تراجعت في منتصف الشهر الماضي .

كما زادت أسعار الأرز بنسبة 3% ، في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا أنها لن تجدد مبادرة حبوب البحر المتوسط و توقعت الأسواق تحرك روسيا بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة.

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