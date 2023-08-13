البنك الدولي يحذر من استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية

حذرت مجموعة البنك الدولي من ارتفاع وتيرة اسعار السلع الغذائية التي تأتي انعكاسا لزيادة نسب التضخم العالمي خصوصا داخل بلدان متوسطة ومنخفضة الدخل بواقع 5% نموا لتسجل 63.2% في الوقت الحالي بالنسبة للدول النامية.

وقال تقرير صادر عن مجموعة البنك إن معدلات التضخم في الدول ذات الدخل المتوسط مرشحة للوصول لما يقارب 80% و 67% للشرائح العليا من البلدان متوسطة الدخل .

ذكر البنك الدولي أن أسعار السلع الغذائية بما في ذلك الحبوب و منتجاتها تراوحت بين 4 و 10% تضمنت زيادة الذرة بنسبة 12% و القمح بنسبة 14% بعد ان تراجعت في منتصف الشهر الماضي .

كما زادت أسعار الأرز بنسبة 3% ، في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا أنها لن تجدد مبادرة حبوب البحر المتوسط و توقعت الأسواق تحرك روسيا بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة.