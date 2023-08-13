بالمستندات.. أبوتيج يتقدم بشكوى لتظلمات الجبلاية للاحتفاظ بحق البقاء بالقسم الثالث

تقدم طارق أبوعقرب رئيس نادي أبو تيج اليوم الأحد، بشكوى رسمية الي لجنة التظلمات بالاتحاد برئاسة المستشار عادل الشوربجي للاحتفاظ بحقه في البقاء بدوري القسم الثالث، وذلك نتيجة حدوث تطور جديد في الازمة التي تسبب فيها اتحاد الكرة في دوري القسم الثالث بسبب القرار المفاجئ رقم 2965 الذي اتخذه الاتحاد ضد نادي ابوتيج الرياضي يوم 7 أغسطس الجاري.

وتم دفع رسومه المقدرة بـ5700 جنيها، وتم تدعيمه بالمستندات الرسمية التي تؤكد علي صحة موقفه طوال الموسم المنتهي 2022/2023 والتي تؤكد علي بقائه بدوري القسم الثالث في الموسم المقبل 2023/2024.

وجاء في خطاب الاحتجاج ان نادي ابوتيج يتقدم للتظلم من قرار إتحاد الكرة رقم 2965 الذي مفاده قبول الاتحاد للإحتجاج المقدم من نادى البداري لما جاء به من مخالفات عديدة وجسيمة فى حق نادى أبوتيج، حيث ان نادي البداري تقدم بالاحتجاج على اشتراك أحد لاعبي نادي ابو تيج في المباراة المقامة بين فريقه ابو تيج ونظيره نادي ناصر الفكرية التي اقيمت يوم 15 نوفمبر من العام الماضي 2022، حيث قام الإتحاد بإتخاذ القرار بإعتبار نادي ابو تيج مهزوما بنتيجة صفر /2، وإعادة صياغة الترتيب العام لنادى ابوتيج من ترتيبه المقرر له فى المجموعة إلى درجة أقل فهو خطأ فى حق الفريق لنجد أن هذا القرار تسبب فى حرمان النادى من ترتيبه العام وحرمان اللاعبين أبناء النادى من التمتع بمكاسب فوزهم وجهدهم المبذول فى المباراة.

وجاء في احتجاج ابوتيج ايضا ان هذا القرار جاء بالمخالفة لنص المادة رقم 5 الاحتجاجات من لائحة لجنة التظلمات والتي تنص على ان يتم تقديم الإحتجاج للجنة المسابقات التى تدير المسابقة بالفرع فى مدة لا تتجاوز 48 ساعة من موعد إنتهاء المباراة فإذا تصادف فى هذه المدة عطلة رسمية تستكمل المدة عقب أيام العطلة.

ويضيف طارق ابوعقرب في احتجاجه ان اتحاد الكرة لم يراعى المواعيد القانونية فى قبوله للإحتجاج الذي قدمه نادى البدارى في 7/8/2023- أي بعد الموعد القانوني بمدة تجاوزت الثمانية اشهر، كما أن منطقة اسيوط لكرة القدم لم تقم بإخطار نادى أبو تيج بإيقاف هذا اللاعب قبل المباراة، وإن كان قرار الإتحاد صحيحًا بقبول تظلم نادي البداري بعد إنقضاء الموعد القانوني من تقدم نادى أبو تيج وتفوقه على نظيره نادى ناصر الفكرية فهنا تثار عدة تساؤلات:

أولًا:هل أخطرت المنطقة نادي أبوتيج بإيقاف هذا اللاعب قبل المباراة ؟ وهل يوجد مثل هذا القرار من إدارة مسابقات منطقة أسيوط ؟

ج: لم تخطر المنطقة النادي، مع العلم انها المسئولة عن إخطار النادي قبل المباراة بإيقاف اللاعب وعدم مشاركته فى المباراة ولم تتخذ أي إجراء، وبالتالى فموقف اللاعب من مشاركته فى المباراة لا يمثل مخالفة، وأيضا لم يرد عليه أية ملاحظات من مراقب المباراة والذى يقوم بمراجعة أسماء اللاعبين ومواقفهم.

وثانيا: هل احتج نادي ناصر الفكرية (المضار) فعليا من هذا الإشراك (للاعب نادي ابوتيج) حتى ؟؟

ج: لم يحتج نادى (ناصر الفكرية) وهو النظير فى المباراة بصورة رسمية أو غير رسمية سواء فى الموعد القانونى للإحتجاج أو غيره.

وجاء في نهاية الاحجاج، انه بناء علي كل ذلك فان نادي ابوتيج يتظلم من اتحاد الكرة ويطالب الاتحاد إلغاء القرار والذي جاء مخالفا للائحة الإتحاد المصري لكرة القدم وما يترتب عليه من اثار.