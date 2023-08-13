الإفتاء توضح الصيغة المستحبة للتهنئة بالزواج

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الصيغة المستحبة للتهنئة بالزواج.

وقالت الدار: التهنئة بالنكاح مستحبة شرعًا، وتستحب التهنئة بلفظ "بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير"؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ» رواه الترمذي.

وتابعت: مع التنويه على أنه قد وردت في السُّنَّة صيغ أخرى كـ "على الخير والبركة، والسَّعة في الرزق"، كما أنه لا مانع من التهنئة بما اعتاد عليه الناس من ألفاظ وعبارات كـ "ألف مبروك"، و"ربنا يتمم على خير" ونحو ذلك ما يتضمن الأماني الطيبة والدعوات الحسنة للعروسين.