"تعليم البساتين" تواصل تفعيل مجموعات الدعم المدرسي

واصلت إدارة البساتين التعليمية، اليوم الأحد، مجموعات الدعم المدرسي بمدرسة محمد أمين الراعي الثانوية.

وجاء ذلك تنفيذا الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وبرعاية الدكتور أيمن موسي مدير عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وجمال سلطان مدير عام إدارة البساتين التعليمية.

كانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة قد وجهت سرعة تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب تتناسب مع متطلبات العصر.

ووجه أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بسرعة تفعيل مجموعات الدعم المدرسي خلال الفترة المقبلة فى جميع الإدارات التعليمية، ووضع آليات وضوابط منظمة لتنفيذها بشكل جديد ومتطور يتماشى مع متطلبات العصر، بحيث تكون مجموعات الدعم المدرسي عامل جذب للطلاب.