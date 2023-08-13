الدورى الإنجليزى.. تشيلسي يتسلح بتشكيل هجومى أمام ليفربول

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لفريق تشيلسى، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، وذلك بعد قليل على ملعب "ستانفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج".

وجاء تشكيل فريق تشيلسى كالتالى:

في حراسة المرمى: سانشيز .

خط الدفاع: ديسياس- تياجو سيلفا- جيميس- -تشيلويل.

خط الوسط: كالاجر- إنزو- كولويل.

خط الهجوم: جاكسون- سترلينج- تشوكويميكا.