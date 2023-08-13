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الأحد 13 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن مع الشغل للمتهمين بسرقة عملات أجنبية من شخص بالمعادي

أرشيفيه
أرشيفيه
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عاقبت محكمة جنح القاهرة، متهمين لإدانتهما بسرقة عملات أجنبية من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المعادي بمحافظة القاهرة، بالسجن المشدد لمدة عام مع الشغل وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.

وجاء في أمر الإحالة، قيام المتهمان في دائرة قسم شرطة المعادي بمحافظة القاهرة، بسرقة مبلغ مالي «عملات أجنبية» من أحد الأشخاص يعملان لديه في دائرة القسم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


البداية كانت بتلقي قسم شرطة المعادي، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قيام المتهمان بسرقة مبلغ مالي «عملات أجنبية» من أحد الأشخاص يعملان لديه في دائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ وتم القبض على المتهمان واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بإحالتهما للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.

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