ضبط كميات آيس كريم تمثل خطورة علي الحوامل والمسنين بأمريكا

أعلنت شركة أمريكية استدعاء كميات ضخمة من المثلجات التي تنتجها في 19 ولاية، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، للاشتباه بتلوثها ببكتيريا خطيرة على الحوامل وكبار السن.

ونشرت شركة "ريل كوشر آيس كريم" تحذيرا على موقع إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة، أفادت فيه أن "الاستدعاء يتصل بنوع من أكواب المثلجات التي تبيعها".

وأشارت إلى أن أمر الاستدعاء يشمل النكهات الـ6 التي يقدم بها هذا المنتَج، الذي صنع في 4 أغسطس الجاري وما قبل ذلك.

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وذكرت الشركة أنها اختارت استدعاء المثلجات لأن "سلامة زبائنها ورفاهيتهم تحتل أولوياتها القصوى".

أما السلطات الأميركية فدعت المستهلكين إلى الامتناع عن تناول المثلجات المعنية، ودعتهم في المقابل إلى رميها في المهملات أو إعادتها إلى المتاجر التي اشتروها منها، وفق شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.

وأضاف التحذير أن أحد المصابين سقط مغشيا عليه بعد أن تناول كوب "آيس كريم" تنتجه الشركة.

وبعد إخضاع عينة من المنتَج للفحص في مختبرات وزارة الزراعة في بنسلفانيا، تبين أنه يحتوي على بكتيريا الليسترية.

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إن هذه العدوى تتسبب في وفاة 260 شخصا سنويا.

لكن لم يفقد أي شخص حياته حتى الآن على خلفية وجود البكتيريا في المثلجات المعنية، بحسب التحذير المنشور.

ما هي بكتيريا الليسترية؟

• يقول موقع عيادة "مايو كلينك" على الإنترنت إن عدوى الليسترية مرض بكتيري منقول بالغذاء، يمكن أن يكون خطيرا على الحوامل والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، والمصابين بضعف في أجهزة المناعة.

• يشيع حدوث العدوى على الأغلب من تناول لحم غير مطهي جيدا، ومنتجات الحليب غير المبسترة.

• يمكن أن يساعد العلاج الفوري بالمضادات الحيوية في الحد من آثار العدوى.

• يمكن لبكتيريا الليسترية البقاء على قيد الحياة خلال التبريد وحتى التجميد.