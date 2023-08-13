الدوري الإنجليزي.. سون يقود هجوم توتنهام أمام برينتفورد

أعلن أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لنادي توتنهام، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة برينتفورد، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف برينتفورد المباراة على ملعب "جيتيش كوميونتي" في تمام الساعة الرابعة مساء، ويخوض أنجي مباراته الرسمية الأولى مع الفريق.

واعتمد أنجي على سون هيونح مين لقيادة الهجوم بعد رحيل هاري كين مؤخرا إلي بايرن ميونيخ، ويساعد سون كل من ريتشارليسون وديان كولوسيفسكي.

ويبدأ توتنهام المباراة أمام برينتفورد بتسكيل كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: إيميرسون رويال - كريستيان روميرو - فان دي فين - أودوجي.

خط الوسط: يافين بيسوما - أوليفر سكيب - جيمس ماديسون.

الهجوم: سون هيونج مين - ريتشارليسون - ديان كولوسيفسكي.