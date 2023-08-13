نائب: تمكين الشباب أولوية للرئيس عبد الفتاح السيسى

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن ملف تمكين الشباب يشهد اهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية، متابعا:" فى اليوم العالمى لشباب تحية واجبة للرئيس عبد الفتاح السيسى، على الجهود الكبيرة التى فى ملف دعم وتمكين الشباب وحرص رئيس الجمهورية على التأهيل قبل التمكين، ودمج الشباب فى مختلف الهيئات والقطاعات والمؤسسات".

وأشار هندى، إلى أن منذ عام 2014، وضعت القيادة السياسية ملف الشباب ضمن الأولويات لتولي المناصب القيادية المختلفة، وذلك من خلال تبني نظرية التأهيل قبل التمكين، وقد بدأت عملية تأهيل الشباب بإطلاق الرئيس البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، ثم إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن إنشاء الأكاديمية كأحد توجيهات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ في نوفمبر 2016 والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهذا يؤكد حرص الرئيس على تحقيق التمكين الحقيقي للشباب، وذلك ما تم في معظم مؤسسات الدولة حيث يتواجد الشياب في كافة المجالات والمحافل الدولية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن "المشاركة السياسية" تعتبر إحدى أهم الركائز الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية، وتقوم الدولة بمساعدة الشباب على القيام بدور سياسي فعال، وتتعدد الأطر والآليات التي يمكن من خلالها أن يشارك الشباب في الحياة السياسية ،حيث يمكن للشباب المشاركة السياسية لتدريب وتأهيل الأجيال الجديدة على الممارسة السياسية والمشاركة في الحياة العامة، وشهدت السنوات الأخيرة طفرة حقيقة فى هذا الملف على وجه التحديد.