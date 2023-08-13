الزمالك يغلق باب الرحيل أمام لاعبيه قبل حل أزمة إيقاف القيد

أغلق مجلس إدارة نادي الزمالك، باب الرحيل أمام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، إلى حين حل أزمة إيقاف القيد، الذي يعاني منها النادي في الوقت الحالي.

ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب= مستحقات المهاجم بينجامين أتشيمبونج البالغة ٢٧٠ ألف دولار للاعب، ومليون و٤٠٠ ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ودخلت إدارة الأبيض في مفاوضات مع النادي البرتغالي لدفع جزء من المبلغ وجدولة الجزء الآخر.

وتلقى أكثر من لاعب من لاعبي الزمالك، عروضًا للخروج على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، ورهن مجلس الأبيض الموافقة على العروض بإنهاء أزمة القيد.

ويعمل مجلس الزمالك على إنهاء أزمة القيد للإعلان عن الصفقات الجديدة، ومن المتوقع أن يقوم المجلس بحل الأزمة بنهاية شهر أغسطس الجاري وقبل غلق باب القيد الصيفي منتصف سبتمبر القادم.