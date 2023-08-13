ads
الأحد 13 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يغلق باب الرحيل أمام لاعبيه قبل حل أزمة إيقاف القيد

الزمالك
الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أغلق مجلس إدارة نادي الزمالك، باب الرحيل أمام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، إلى حين حل أزمة إيقاف القيد، الذي يعاني منها النادي في الوقت الحالي.

ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب= مستحقات المهاجم بينجامين أتشيمبونج البالغة ٢٧٠ ألف دولار للاعب، ومليون و٤٠٠ ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ودخلت إدارة الأبيض في مفاوضات مع النادي البرتغالي لدفع جزء من المبلغ وجدولة الجزء الآخر.

وتلقى أكثر من لاعب من لاعبي الزمالك، عروضًا للخروج على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، ورهن مجلس الأبيض الموافقة على العروض بإنهاء أزمة القيد.

ويعمل مجلس الزمالك على إنهاء أزمة القيد للإعلان عن الصفقات الجديدة، ومن المتوقع أن يقوم المجلس بحل الأزمة بنهاية شهر أغسطس الجاري وقبل غلق باب القيد الصيفي منتصف سبتمبر القادم.

نادي الزمالك الزمالك الانتقالات الصيفية