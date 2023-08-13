نائب محافظ قنا يترأس لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مهندس بالوحدات المحلية

يواصل الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ترأسه لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مهندس في الوحدات المحلية لمركز قنا، والتى ضمت في عضويتها كل من محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس حماده ياسين المستشار الهندسى للمحافظة، والمهندس وليد أبوالعباس مدير إدارة التخطيط العمرانى، وأحمد أبوالمجد مدير إدارة الشئون القانونية بقنا ، واحمد عطيه مدير إدارة الموارد البشرية .

وقال نائب محافظ قنا، أن اختيار مهندسين جدد بالإدارات الهندسية التابعة للوحدات المحلية يسهم في دعم أداء وانجاز حجم الأعمال المكلفة بها الإدارات الهندسية، مثل إنهاء ملفات التصالح، وملفات التقنين، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بإصدار التراخيص والمعاينات والإشراف على الأعمال الإنشائية للمشروعات داخل نطاق كل وحدة محلية .

وأشار «عمر» الى ان اللجنة قامت اليوم بعقد مقابلات شخصية مع 170 مهندسي مدني لمركز ومدينة قنا ، وغدا تستكمل اللجنة باقي التخصصات المطلوبة ، ووجه أعضاء اللجنة مجموعة من الأسئلة للمتقدمين بهدف التعرف على إمكانيات كل مرشح من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية والسمات الشخصية وقياس مدى قدراتهم على حل المشكلات ومواجهة ضغوط العمل، ومعرفة مدى إلمامهم بالقوانين المنظمة للعمل في المحليات.