تعرف على متحور كورونا الجديد وموقف مصر (فيديو)

أكدت وزارة الصحة في بيان رسمي، اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد كورونا باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة عن الموقف الوبائي في مصر منذ أبريل وحتى الآن، مؤكدا أن إصابات كوفيد-19 ووصلت لأقل المعدلات مقارنة بالماضي ولا توجد حالات وفاة بكوفيد 19 منذ منتصف مارس 2023 .

وأوضح المسؤول الحكومي أن جميع المتحورات المنتشرة حالياً تنتمي لـ أوميكرون، ولا تتسبب في حالات مرضية شديدة، مؤكدا على متابعة الموقف الوبائى للفيروسات التنفسية بما فيها كوفيد، والرصد القوي للأمراض التنفسية الحادة للمترددين على المستشفيات، إلى جانب فحص التسلسل الجيني للعينات المؤكدة معملياً لمرضى كوفيد 19.

وأشار متحدث الصحة أن كوفيد 19 أصبح متوطناً عالميا ويُتعامل معه كباقي الأمراض التنفسية، لافتًا إلى أن أوميكرون هو المتحور السائد عالميا وسريع الانتشار، ولا تزال تظهر متحورات فرعية جديدة من أوميكرون ولا دلائل على زيادة خطورتها.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن منظمة الصحة العالمية تراقب 3 متحورات مُثيرة وأن

XBB.1.16 الأعلى انتشارًا عالميا بنسبة 25,2% من بين جميع المتحورات، أما متحور XBB.1.5 أبلغ عنه من 121 دولة بنسبة انتشار 12,7% ،

أما متحور XBB 1.9.2 خليط متحور أوميكرون وصنف كمثير للاهتمام ويحتوي على سمات وراثية مشابهة لمتحور XBB.1.5 وأبلغ عنه من 51 دولة بنسبة 17,4%



وأوضح متحدث الصحة أن الصحة العالمية تقييم المخاطر لمتحور EG.5 حاليا منخفضًا، مؤكدا على أن الصحة تجري المتابع الدقيق لمتحور Eg.5 ونسبة انتشاره عالميا 17,4% وأن متحور أوميكرون لا يزال الأوسع انتشارا.

