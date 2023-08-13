تأجيل محاكمة أب ونجله في تجارة الكيف بإمبابة

قررت محكمة جنايات الجيزة الدائرة السادسة جنايات ، تأجيل محاكمة كلا من " مجدي .م " ونجله سيد محبوسين علي ذمة القضية لاتهامهم بالاتجار في الهيروين المخدر في إمبابة لجلسة 9سبتمبر المقبل .

وكشف أمر إحالة المتهمين الي محكمة الجنايات ، بأنهم في فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة حازا واحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً وهو الهيروين في غير الأحوال المصرح قانوناً.

وتضمنت شهادة معاون قسم شرطة إمبابة بالتحقيقات بأنه ونفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر له بضبط وتفتيش المتهمان والدراجة البخارية وذلك لوجود تحريات دلته على قيامهم بالإتجار في المواد المخدرة فقام بضبط وتفتيش الأول وعثر بحوزته على 32 لفافة لجوهر الهيروين وهاتف والثاني عثر بحوزته على 12 لفافة لجوهر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف وعثر بالدراجه علي 35 لفافة لجوهر الهيروين وأربعة اكياس متحجرة لجوهر الهيروين وميزان حساس ، وبمواجهتهم اقروا بإحرازهم المواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف للتواصل مع عملائهم والمبلغ المالي حصيله التجارة والميزان لتجزئة المواد المخدرة والدراجة للتنقل وترويج المواد المخدرة.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وطالبت النيابة العامة خلال أولي الجلسات تطبيق مواد الاتهام علي المتهمين وطالب دفاع المتهم المستشار محمد كمال غيطاس المحامي بالنقض تاجيل الدعوي لمناقشة مجري التحريات بالقضية والسماع لشهادته .