الصين: تسجيل إصابتين بالطاعون الدبلي

أعلنت الحكومة المحلية في إقليم منغوليا الداخلية بشمال الصين، أنها سجلت حالتي إصابة بالطاعون الدبلي، أمس، بعدما جرى اكتشاف إصابة سابقة في السابع من أغسطس الماضي.

وذكرت الحكومة، في بيان على موقعها الإلكتروني، وفقا لما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الإصابتين الجديدتين، هما زوج الحالة الأولى وابنتها، حيث أكد البيان، أنه تم وضع كل المخالطين لهم في الحجر الصحي، ولم تظهر عليهم أي أعراض غير طبيعية.

وأفادت بأنّ حالات الطاعون الدبلي، وهو مرض شديد العدوى ينتشر عن طريق القوارض غالبًا، منخفضة في الصين، حيث أكتشفت معظمها في منغوليا الداخلية ومنطقة نينجشيا شمال غربي البلاد في السنوات الأخيرة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الطاعون الدبلي هو أكثر أنواع الطاعون شيوعًا، ويُمكن أن يسبب الوفاة إذا لم يتم علاجه في الوقت الملائم.